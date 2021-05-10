Российского шпиона посадили на 3 года в Дании

Суд датского города Аальборг приговорил гражданина РФ Алексея Никифорова к 3 годам лишения свободы за шпионаж.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".

Следствие выяснило, что россиянин годами собирал информацию о технологической компании Северной Ютландии SerEnergy A/S и Техническом университете Дании (DTU).

36-летний инженер-химик передавал информацию российской спецслужбе за отдельную плату.

Дело слушали в закрытом режиме, и поэтому детали его почти не раскрывались.

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Осужденный не признал себя виновным. Его адвокат Майкл Джул Эриксен, после короткого телефонного разговора со своим клиентом заявил, что приговор будет обжалован.

Россиянин находится под стражей с июля 2020 года.

Кроме лишения свободы, он приговорен к депортации из Дании с постоянным запретом на въезд.