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Ткаченко: Украина может заблокировать теле- и радиосигнал из России и с оккупированных территорий

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Ткаченко: Украина может заблокировать теле- и радиосигнал из России и с оккупированных территорий
Министерство культуры и информационной политики Украины рассматривает варианты блокировки сигнала с оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил министр Александр Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы сейчас завершаем наработки плана мероприятий. Это, во-первых, расширение вещания нашего, особенно в территориях приграничных, расширение, собственно, речь о "Зеонбуде", варианты, каким образом можно реагировать и противодействовать распространению сигнала из Крыма и с оккупированной территории Донбасса, да и с самой России на украинские территории", - сказал Ткаченко.

По его словам, речь идет не только об эфирном сигнале, но и о работе с интернет-провайдерами, с некоторыми кабельными провайдерами.

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"То есть сейчас наработанная база, сколько, собственно, мы всего этого "добра" видим в нашем пространстве. И этот план мероприятий мы будем подавать в Кабмин, в СНБО для того, чтобы он был утвержден и выглядел не как спорадические решения, а как системный подход, который имеет целью не только дополнительные инвестиции в эту сферу со стороны государства, но и пошаговый план действий для того, чтобы, во-первых, украинское видели больше и легче, и для того, чтобы, во-вторых, российской пропаганды на этих территориях было меньше", - заявил министр.

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Топ комментарии

  • Garry Grant
    Почему мураевская помойка "наш" ещё не заблокирована?
  • Index_Dias
    если может, то почему до сих пор не делает и не делала?
  • Voc Vox
    Ткаченко: Украина может заблокировать теле- и радиосигнал из России и с оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 5816
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