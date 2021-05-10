СБУ не расследует, как компания Зеленского продала сериал "Папик" санкционному российскому каналу "СТС". ДОКУМЕНТ

Служба безопасности Украины не расследует продажу прав на сериал "Папик" компанией "Студия "Квартал 95" российскому телевизионному каналу "СТС", принадлежащему Обществу с ограниченной ответственностью "СТС Медиа" и находящемуся под украинскими экономическими санкциями.

Об этом говорится в ответе СБУ на информационный запрос "Українських Новин", информирует Цензор.НЕТ.

"Служба безопасности Украины осуществляет мониторинг эффективности примененных санкций путем выявления схем и механизмов уклонения подсанкционными субъектами от применяемых ограничений. При необходимости вносит предложения по корректировке ограничительных мер, инициирует отмену или продление санкций. Уголовное производство по указанным Вами обстоятельствами следователями органов безопасности не осуществляется. Другая информация отсутствует", - сказано в ответе.

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Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) заявил, что не занимается вопросами реализации и контроля соблюдения экономических санкций, примененных Украиной к Обществу с ограниченной ответственностью "СТС Медиа", владеющему телеканалом "СТС", а соответственно не проводит расследования факта продажи в обход санкций прав на сериал "Папик" компанией "Студия "Квартал 95" упомянутому российскому телеканалу.

Сериал "Папик", 2-й сезон которого был снят в Украине компанией "Студия Квартал-95" по заказу телеканала "1+1" и транслируется российским телеканалом "СТС", остается в числе наиболее популярных медиапродуктов в российском телеэфире в апреле-начале мая этого года (4-ю неделю входит в 20-ку самых популярных программ российского ТВ).

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Уточним, 14 мая 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел экономические санкции к некоторым юридическим лицам, среди которых было ООО "СТС Медиа". Телеканал "СТС" является российским федеральным телеканалом, принадлежащим холдингу "СТС Медиа". Против "СТС Медиа" на 3 года указом №184/2020 применены ограничительные экономические меры, в частности ограничение торговых операций и приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств.

Однако "Студия "Квартал 95" продала сериал "Папик" телеканалу "СТС" через шведскую компанию Eccho Rights, которая на протяжении многих лет является партнером студии, в обход санкций, запрещающих торговые операции "СТС" с украинскими компаниям. В результате "Квартал 95" за продажу прав на сериал "Папик" получил "доход от страны-агрессора".

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Также сооснователь компании "Студия "Квартал 95" Зеленский задекларировал за 2020 год 4,6 млн гривен роялти от "Квартала 95", "Киностолицы" и "Драйв продакшн".