Израиль и Сектор Газа обменялись обстрелами, Нетаньяху говорит, что "черта перейдена"
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
Кроме того, на территорию Израиля было запущено воздушные шары со взрывчаткой. О жертвах и повреждения не сообщается.
Ответственность за нападения взяла террористическая группировка "Исламский джихад".
В ответ на ракетный обстрел танки Армии обороны Израиля нанесли удары по объектам радикального палестинского движения ХАМАС. Израиль заявил, что убиты трое боевиков ХАМАС. Палестинские СМИ сообщили о гибели в результате этих ударов 20 человек, в том числе девяти детей.
Читайте на Цензор.НЕТ: Израиль запретил въезд гражданам Украины из-за COVID-19
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что "перейдена красная линия".
"Террористические группы в Газе пересекли красную линию в День Иерусалима, красную линию, и атаковали ракетами окраины Иерусалима", - подчеркнул премьер.
Он пообещал, что Израиль не потерпит атак на сограждан и на свою территорию и "ответит с великой силой". В то же время премьер признал, что конфронтация "может продлиться некоторое время".
Также Нетаньяху заявил, что тем не менее, Израиль не хочет эскалации ситуации.
Также на Цензор.НЕТ: МИД Израиля осудил прошедший в Киеве марш к годовщине создания СС "Галичина"
В свою очередь постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан обвинил международное сообщество, что оно призывами к Израилю проявлять сдержанность способствует насилию со стороны палестинцев, отмечает "Джерузалем пост".
В последние дни в Иерусалиме проходят акции протеста палестинцев. Так, ранее в понедельник на Храмовой горе в Иерусалиме вновь произошли столкновения между палестинцами и израильской полицией. По данным Палестинского Красного Креста, ранения получили сотни палестинцев.