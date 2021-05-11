Надели наручники и били ногами и дубинками: португальских инспекторов приговорили к тюрьме за смерть украинца

Трое инспекторов миграционной службы Португалии приговорены к лишению свободы на сроки от 7 до 9 лет за убийство украинского мигранта.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.

Инспекторов признали виновными в нанесении тяжких телесных повреждений во время допроса, что привело к смерти 40-летнего украинца. Двое из мужчин получили по девять лет тюрьмы, еще один - семь лет.

"Смерть Игоря Гоменюка стала прямым следствием поведения подсудимых, которые были обязаны действовать иначе", - заявил судья.

Суд признал, что инспекторы били украинца ногами и дубинками. Он в это время был в наручниках. Ему сломали ребра, что привело к смерти от удушения.

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Украинец, который стал жертвой инспекторов, пытался попасть в страну без действующей визы в марте 2020 года. Мужчину задержали после того, как он отказался сесть на самолет для возвращения в Украину.

Португальское правительство в прошлом году было вынуждено заплатить семье украинца более 700 000 евро компенсации. У погибшего в Украине осталась жена и двое детей.

Эта смерть вызвал скандал в Португалии, в результате чего в отставку ушел глава миграционной службы страны, а само ведомство реорганизовали.

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