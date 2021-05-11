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Надели наручники и били ногами и дубинками: португальских инспекторов приговорили к тюрьме за смерть украинца

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Надели наручники и били ногами и дубинками: португальских инспекторов приговорили к тюрьме за смерть украинца
Трое инспекторов миграционной службы Португалии приговорены к лишению свободы на сроки от 7 до 9 лет за убийство украинского мигранта.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.

Инспекторов признали виновными в нанесении тяжких телесных повреждений во время допроса, что привело к смерти 40-летнего украинца. Двое из мужчин получили по девять лет тюрьмы, еще один - семь лет.

"Смерть Игоря Гоменюка стала прямым следствием поведения подсудимых, которые были обязаны действовать иначе", - заявил судья.

Суд признал, что инспекторы били украинца ногами и дубинками. Он в это время был в наручниках. Ему сломали ребра, что привело к смерти от удушения.

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Украинец, который стал жертвой инспекторов, пытался попасть в страну без действующей визы в марте 2020 года. Мужчину задержали после того, как он отказался сесть на самолет для возвращения в Украину.

Португальское правительство в прошлом году было вынуждено заплатить семье украинца более 700 000 евро компенсации. У погибшего в Украине осталась жена и двое детей.

Эта смерть вызвал скандал в Португалии, в результате чего в отставку ушел глава миграционной службы страны, а само ведомство реорганизовали.

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Топ комментарии

  • SS 640592fb
    Мало того что компенсацию выплатили, виновных посадили, руководящий состав уволили, иммиграционную службу реорганизовывают. Жизнь конечно человека это не вернёт, но быковал бы пьяный на ментов дома, под сосной бы прикопали, ещё бы и висяков десяток навесили.
  • Миклуха Маклай 5f0c5a0a
    Просто цензор показав, що десь далеко, аж в Португалії, є справедливість.
  • Остап Журавель
    Здесь модераторы что, в ночную смену не дежурят? А вот армия путинских ушлепков дежурит.
    За дегенератами из-за поребрика нужно следить круглосуточно, а то дали развернуться троллям под португальскиими флажками, да еще дали им лайков самим себе наставить.
    А они за полтора часа быстро цирк уродов в теме сварганили.
    Вот такая она вся сейчас Кацапщина, даже не ради пособия от Путлера работают, хотя он их не обижает, эта работа, белое превращать в черное, а черное в белое, это в крови московитов, которые ради ненависти к украинцам будут стучать на клавиатуру не за страх, а за "совесть".

    А к правительственной реакции Португалии особых претензий нет, хотя и удовлетворили только 70% материального иска пострадавшей семьи за убийство тремя недоносками ничего не нарушавшего украинца.
    Нельзя сказать что претензии в иске были завышены, в США семье удушенного Флойда выплатили 27 миллионов $, а полицейскому Дереку по предъявленной статье за убийство грозит срок от 12,5 до 40 лет, 25 июня станет известно, сколько получит.
    И ситуации совсем не аналогичные. Гоменюк в отличие от Флойда не имел за собой никакого криминала и въезжал в Португалию на абсолютно законных основаниях, так как с июня 2017 года между Португалией и Украиной работает безвизовый режим, и 10 марта 2020 г. между Украиной и Евросоюзом никаких ограничений из-за ковида не существовало.
    Но три обезьяны, работавшие явно не на своем месте, поскольку они знали только португальский, а Гоменюк его не знал, и не сумевшие с ним объясниться (но документы то его они видели, откуда он прибыл) привлекли для перевода в общении с гражданином Украины из Западной Украины не украинского переводчика, а кацапку.
    Можно представить, что она им напереводила,до того как они ему поломали ребра, тут в Украине не все украинцы, говорящие на литературном украинском языке, не всегда поймут украинскую речь из Западной Украины, которая имеет свои диалектические способности, а кацапы литературный украинский язык не понимают, дать переводить его кацапке., это почти что дать переводить турку или китайцу, для трех обезьян разница небольшая.

    Португалия шокирована была этим случаем, и, как я сказал, реакция была адекватная, но Орда и здесь насрать поспела, вдохновение поактивничать пришло после очередного шабаша победобесия?
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