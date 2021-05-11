Свитолина больше не входит в топ-5 лучших теннисисток мира
Согласно обновленному рейтингу Женской теннисной ассоциации (WTA), украинка потеряла одну позицию и теперь занимает шестую строчку. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Новое время".
Свитолину опередила белоруска Арина Соболенко, которая после победы на турнире в Мадриде поднялась сразу на две ступени.
Свои позиции ухудшили и другие украинские теннисистки из топ-100 мирового рейтинга.
Даяна Ястремская опустилась с 31-го на 32-е место, а Марта Костюк - потеряла сразу две ступеньки и теперь занимает 79-е место.
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Ранее Элина Свитолина сенсационно уступила швейцарке Жил Белен Тайхманн уже в первом раунде турнира в Мадриде. А Марта Костюк проиграла россиянке Екатерине Александровой в первом раунде турнира WTA 1000 в Риме.