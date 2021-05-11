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Свитолина больше не входит в топ-5 лучших теннисисток мира

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Свитолина больше не входит в топ-5 лучших теннисисток мира
Украинская теннисистка Элина Свитолина выпала из пятерки лучших теннисисток мира. Ее потеснила спортсменка из Беларуси Арина Соболенко.

Согласно обновленному рейтингу Женской теннисной ассоциации (WTA), украинка потеряла одну позицию и теперь занимает шестую строчку. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Новое время".

Свитолину опередила белоруска Арина Соболенко, которая после победы на турнире в Мадриде поднялась сразу на две ступени.

Свои позиции ухудшили и другие украинские теннисистки из топ-100 мирового рейтинга.

Даяна Ястремская опустилась с 31-го на 32-е место, а Марта Костюк - потеряла сразу две ступеньки и теперь занимает 79-е место.

Также на Цензор.НЕТ: Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA в Абу-Даби, обыграв вторую россиянку подряд

Ранее Элина Свитолина сенсационно уступила швейцарке Жил Белен Тайхманн уже в первом раунде турнира в Мадриде. А Марта Костюк проиграла россиянке Екатерине Александровой в первом раунде турнира WTA 1000 в Риме.

Топ комментарии

  • Garry Grant
    Ничего страшного. Афрофранцуз её утешит ночью.
  • math 21
    Свитолина больше не входит в топ-5 лучших теннисисток мира - Цензор.НЕТ 4341
  • Afanasiy
    Боже, яка трагедія. Не кожний зможе перенести таке на ногах. І карвалол як на зло скінчився. Піду приляжу, на всяк випадок
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