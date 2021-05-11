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14-летняя девочка впала в алкогольную кому в Днепре

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14-летняя девочка впала в алкогольную кому в Днепре
В Днепре 14-летняя девочка отравилась спиртными напитками и впала в алкогольную кому: в тяжелом состоянии ее увезли в больницу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Днепр оперативный".

Это случилось 9-го мая на улице Семафорной на окраине города. Когда приехала скорая, девочка уже была в алкогольной коме. В тяжелом состоянии ее увезли в 6-ю детскую больницу. Медики связались с родителями девочки и сообщили о том, что с ней случилось.

Подробности случившегося выясняет полиция.

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Топ комментарии

  • Микола Чуприна
    14-летняя девочка впала в алкогольную кому в Днепре - Цензор.НЕТ 9243
  • Толик Тигра
    Накатіла за дідов. Одразу видно - кацапка.
  • pOrest
    За то - что не было похмелья,
    Я девяностые любил,
    Оно то в принципе логично,
    Я в десять лет еще не пил!

    14-летняя девочка впала в алкогольную кому в Днепре - Цензор.НЕТ 1001
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