Шмыгаль: Увольнение Коболева не повлияло на переговоры с МВФ

Увольнение Андрея Коболева с поста главы "Нафтогаза", которое раскритиковали дипломаты, не оказало влияния на переговоры Украины с Международным валютным фондом.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что влияние на кредиторов и международных партнеров могут иметь решения, которые "будут ломать принципы корпоративной реформы", как и других реформ, которые реализуются в Украине. "Ни один принцип корпоративной реформы мы ломать не собирались и не собираемся", - считает Шмыгаль.

По его словам, западных партнеров больше волнует продолжение и завершение реформы правосудия и антикоррупционной системы. Шмыгаль отметил, что уже третий-четвертый приоритет - это именно развитие реформы корпоративного управления, но в комплексе с большой приватизацией и другими реформами.

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"И Коболев, и Витренко воспринимаются западными партнерами как топ-менеджеры-реформаторы. Дословная фраза наших партнеров "фамилия не играет роли", - подытожил премьер.