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Шмыгаль: Увольнение Коболева не повлияло на переговоры с МВФ

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Шмыгаль: Увольнение Коболева не повлияло на переговоры с МВФ
Увольнение Андрея Коболева с поста главы "Нафтогаза", которое раскритиковали дипломаты, не оказало влияния на переговоры Украины с Международным валютным фондом.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что влияние на кредиторов и международных партнеров могут иметь решения, которые "будут ломать принципы корпоративной реформы", как и других реформ, которые реализуются в Украине. "Ни один принцип корпоративной реформы мы ломать не собирались и не собираемся", - считает Шмыгаль.

По его словам, западных партнеров больше волнует продолжение и завершение реформы правосудия и антикоррупционной системы. Шмыгаль отметил, что уже третий-четвертый приоритет - это именно развитие реформы корпоративного управления, но в комплексе с большой приватизацией и другими реформами.

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"И Коболев, и Витренко воспринимаются западными партнерами как топ-менеджеры-реформаторы. Дословная фраза наших партнеров "фамилия не играет роли", - подытожил премьер.

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Топ комментарии

  • NonCFist
    Какая сверхнаглая, вызывающая ложь! Вот паскуда. Шмыгаль: увольнение Коболева не полияло на переговоры с МВФ - Цензор.НЕТ 2058
  • Герхард
    Конечно не повлияло.

    Потому что МВФ сказал, что кина не будет еще до этого.
  • Ан Мур
    Блінкен, навпаки, заявив інше. І наголосив, що йому не так Коболєв є цінним кадром, як "процедура" (спец. в лапках) зміни керівництва корпоративного держпідприємства.
    З такою "процедурою" МВФ бабла не дасть... ой, не дасть...
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