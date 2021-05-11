Путин сидит на самоизоляции, несмотря на заявления Кремля о вакцинации

Чтобы попасть на встречу с президентом России Владимиром Путиным, нужно предварительно провести 2 недели на карантине.

Об этом сообщает со ссылкой на два источника российское издание "Проект", информирует Цензор.НЕТ.

Путин заявлял, что сделал первую прививку от коронавируса почти семь недель назад, а вторую — почти четыре недели назад. По самым строгим оценкам разработчиков и врачей, к этому времени у него уже должны были выработаться антитела.

При этом президент РФ, единственный из всех мировых лидеров, продолжает соблюдать строгую изоляцию.

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"Контактирующие с главой государства люди по-прежнему должны сидеть на карантине до двух недель. Например, как рассказал "Проекту" сотрудник Эрмитажа, руководители этого музея сидели взаперти перед визитом Путина 27 апреля (через пять недель после прививки). Это же коснулось и людей, которые контактировали с президентом на Параде Победы 9 мая - сотрудники протокола и фотографы отсидели две недели в Президент-отеле, говорит собеседник, близкий к Кремлю", - пишет медиа.

Отменять изоляцию Путин в ближайшее время не собирается. Все журналисты и сотрудники Кремля, которые будут контактировать с ним на экономическом форуме в Санкт-Петербурге с начале июня, с 20-х чисел мая обязаны самоизолироваться.

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Большинство мероприятий с участием Путина проходит онлайн. А когда они проходят вживую - все участники предварительно сидят на карантине.

Пресс-секретарь Путина Песков ситуацию по запросу журналистов не прокомментировал.