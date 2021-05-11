Заболеваемость и смертность от COVID-19 в мире вышла на плато, однако их уровень остается неприемлемо высоким, - ВОЗ
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции.
По его словам, эпидемиологическая ситуация остается опасной по всему миру. В частности, заболеваемость и смертность от коронавируса все еще быстро растут в Юго-Восточной Азии. Кроме того, ВОЗ внимательно следит за ситуацией в Индии, где выявили штамм B.1.617, сообщил Гебрейесус, отметив, что этот вариант вируса вызывает озабоченность на мировом уровне.
"Снижение идет во всех регионах, включая Америку и Европу. Однако это неприемлемо высокий уровень плато, когда на прошлой неделе в мире было свыше 5,4 миллиона случаев COVID-19 и почти 90 тысяч смертей", - сказал Гебрейесус.
Напомним, во Франции зафиксировали новые случаи тромбоза после вакцины AstraZeneca. При этом один случай оказался смертельным.
Ранее сообщалось, что ВОЗ одобрила экстренное применение вакцины Sinopharm. Ее рекомендуют для людей с 18 лет.