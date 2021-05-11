Байден о разрешении использования вакцины Pfizer для подростков: Это "многообещающий шаг в борьбе с COVID-19"

Решение американского медицинского регулятора одобрить применение вакцины от COVID-19 Pfizer-BioNTech будет способствовать повсеместной иммунизации населения от коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент США Джо Байден.

"Я с нетерпением жду возможности подробнее рассказать о том, что сегодняшние новости означают для нашей программы вакцинации. (...) Свет в конце туннеля нарастет, сегодня он стал немного ярче", - говорится в заявлении президента, размещенном на сайте Белого дома.

Он отметил, что выданное американским Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешение на применение вакцины для подростков от 12 лет является "многообещающим шагом в борьбе с COVID-19".

Как сообщалось, FDA одобрило использование вакцины против коронавируса Pfizer-BioNTech для подростков в возрасте от 12 до 15 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада первой в мире разрешила вакцинацию подростков от COVID-19

"Сегодняшние действия позволяют защитить молодое население от COVID-19, приближая наше возвращение к нормальной жизни и прекращению пандемии", - сообщила исполняющая обязанности комиссара FDA Джанет Вудкок в своем заявлении.

"Родители и опекуны могут быть уверены, что агентство провело тщательный анализ всех имеющихся данных, как и во всех случаях разрешения на экстренное использование вакцины от COVID-19", - добавила она.

После объявления о разрешении на экстренное использование вакцины консультативный комитет по вакцинам Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) соберется в среду, чтобы рассмотреть данные и проголосовать за рекомендации по использованию вакцины для подростков.

Вакцина Pfizer в настоящее время разрешена для всех лиц в возрасте 16 лет и старше. Две другие вакцины, представленные на рынке в США - Moderna и Johnson & Johnson - разрешены только для взрослых.

В сентябре Pfizer планирует запросить разрешение на экстренное использование своей вакцины COVID-19 для детей в возрасте от 2 до 11 лет.