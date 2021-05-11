Враг за сутки 7 раз срывал "тишину" на Донбассе, в том числе применив 120-мм минометы вблизи Троицкого. Боевых потерь нет, - штаб ОС
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, недалеко от населенного пункта Троицкое враг открывал огонь из минометов 120-мм калибра, а возле поселка Опытное - из минометов калибра 82 мм.
Вблизи Старогнатовки противник дважды осуществил обстрел из стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
В пригороде населенных пунктов Авдеевка, Пивденне и Водяное российские оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за прошедшие сутки нет", - сказано в сообщении.
Отмечается, что обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.
Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра, 11 мая, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в пресс-центре ОС.