Новости • Агрессия России против Украины

Сдерживание внешних угроз: Байден выступил за усиление восточного фланга НАТО

6 24621
Сдерживание внешних угроз: Байден выступил за усиление восточного фланга НАТО
Президент США Джо Байден во время участия в саммите "Бухарестской девятки" подчеркнул необходимость усилить способности стран восточного фланга НАТО в сфере обороны и сдерживания внешних угроз.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщили по результатам онлайн-выступления Джо Байдена в Белом доме.

Глава Белого дома подчеркнул стремление к более тесному сотрудничеству с девятью странами-членами Альянса в Центральной Европе, а также в Балтийском и Черноморском регионах по всем вызовам, в том числе, глобальной безопасности здоровья, изменения климата, энергетической безопасности и восстановление глобальной экономики.

"Президент Байден выразил свою поддержку усилению позиций НАТО по обороне и сдерживанию внешних угроз, а также важности, чтобы союзники повышали уровень устойчивости к злонамеренным экономическим и политическим действиям со стороны стратегических противников", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Про Украину будут говорить и во время заседаний "Бухарестской девятки", и на саммите НАТО, - Дуда

Напомним, Североатлантический Альянс (НАТО) и Австрия подписали соглашение об открытии офиса связи НАТО в Вене.

Это позволит в будущем создать свое представительство при ОБСЕ и других международных организаций в Вене.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Garry Grant
    Украину усиляйте. Восточный фланг НАТО и так за её спину прячется.
  • YU ST
    Виплекали на свою голову Гітлера, тепер плекають Путіна. Нехай Гітлер бере Судети, нехай бере всю Чехословаччину, Австрію - може наїсться? Чемберлен «привіз вам мир». Аякже, тримайте кишеню ширше. Нехай Росія бере Придністров'я, Абхазію, Південну Осетію, Крим, Донбас - може наїсться? А ми тимчасом добудуємо Нордстрім-2.
  • 5 копійок
    Європа повія. Лягли під Гітлера. В військових діях розгрому нацистів участі не брали. Тому і верещать ніколи знов.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости