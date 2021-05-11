В Украине за сутки от COVID-19 умерли 119 человек, зафиксированы 2 208 новых случаев заражения, 8 617 человек выздоровели

2 208 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 11 мая 2021 года.

Об этом свидетельствуют данные СНБО, информирует Цензор.НЕТ.

2 208 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 11 мая 2021 года. Всего с начала пандемии - 2 124 535 случаев коронавирусной болезни.

Также по данным СНБО, за минувшие сутки 119 человек умерли от COVID-19 (всего - 46 631), выздоровели за минувшие сутки - 8 617 (всего - 1 777 370).

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В Украине по состоянию на утро 11 мая болеют коронавирусной болезнью 300 534 человек, что на 6 528 меньше, чем сутками ранее.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (325), Харьковской (213), и Днепропетровской (191) областях.

Позже в Минздраве добавили, что за минувшие сутки заболели 89 детей и 34 медработника. Также за минувшие сутки были госпитализированы 1 084 человека. Также осуществили тестирований за сутки - 21 974 (в том числе методом ПЦР - 13 349, методом ИФА - 3 467, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 5 158).











