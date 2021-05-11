За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 2 194 человека, в Киеве и трех областях не сделали ни одной прививки, - Степанов

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 695 человек.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"2 194 человека привиты против COVID-19 за сутки 10 мая 2021 в Украине. 865 590 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 865 588 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 695 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом)", - рассказал министр.

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По данным министра, прививки проводились 25 мобильными бригадами по иммунизации и 55 пунктами вакцинации.

"По состоянию на 10 мая 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 531 754 человека", - добавил Степанов.

Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали в Днепропетровской (452), Кировоградской (156), Николаевской (107) и Харьковской (103) областях, вместе с тем в Киеве, Винницкой, Луганской и Херсонской областях не сделали ни одной прививки.







