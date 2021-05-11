За атаками с использованием технологии "направленной энергии" против сотрудников разведки США может стоять ГРУ РФ, - Politico
Об этом издании Politico заявили осведомленные источники, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Американское разведсообщество пока не пришло к окончательному выводу о причине инцидентов с ухудшением здоровья американских разведчиков, однако, по словам собеседников газеты, расследование предполагаемых атак было активизировано. По их данным, в ходе расследования изучается роль ГРУ.
В конце апреля телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что власти США расследуют два произошедших на территории страны инцидента, которые схожи со случаями атак с использованием технологии "направленной энергии" против американских сотрудников за границей.
Одна из подобных атак на территории США, предположительно, произошла в ноябре 2020 года рядом с Белым домом. Другой случай произошел в 2019 году - тогда сотрудница Белого дома рассказывала, что подверглась подобной атаке, когда гуляла с собакой в одном из районов штата Вирджиния.