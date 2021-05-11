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Шмыгаль о сроках достижения коллективного иммунитета от COVID-19 в Украине: "В следующем году"

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Шмыгаль о сроках достижения коллективного иммунитета от COVID-19 в Украине: "В следующем году"
Украинские власти до конца этого года планируют вакцинировать от коронавируса большинство взрослого населения Украины. Вопрос широкой вакцинации сегодня является выходом из этой пандемии.

Об этом заявил в интервью РБК-Украина премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, украинцы прожили год с COVID, еще год должен пойти на завершение борьбы.

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"В следующем году мы планируем закончить процесс вакцинации 70 и более процентов взрослого населения, что дает возможность формировать коллективный иммунитет", - считает Шмыгаль.

Топ комментарии

  • Чайка Київ
    Шмыгаль о сроках достижения коллективного иммунитета от COVID-19 в Украине: "В следующем году" - Цензор.НЕТ 3926
  • Vika Lysenko
    Шмыгали 🤢-🤢🤡 Шмаркли , вам верить , себя не уважать !
  • 5 копійок
    Шмигай ісчо.
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