В 2021 году Украина получит 20 млн доз вакцины Pfizer, - Степанов

В нынешнем году Украина всего получит 42 млн доз вакцин от коронавируса. Среди них 20 млн доз вакцины Pfizer.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Нам удалось увеличить поставки вакцины производства компании Pfizer BionTech вдвое уже в этом календарном году. То есть, вместо 10 миллионов доз мы получим 20 миллионов доз вакцины Pfizer, подчеркиваю, уже в этом, 2021 году", - отметил глава Минздрава.

По словам Степанова, Украина в этом году должна получить 42 млн доз вакцин от коронавируса, они все уже законтрактованы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия утвердила контракт с Pfizer на поставку 1,8 млрд доз вакцины от COVID-19