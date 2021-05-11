Если все жители курортного городка вакцинируются, то там может быть создана "зеленая зона", куда смогут ехать туристы, - Шмыгаль

В Украине планируют запустить COVID-сертификаты. Министерство здравоохранения прорабатывает, какие "бонусы" будут для вакцинированных украинцев.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, в Украине есть города и городки, которые могут провакцинировать свое население. Особенно это касается курортных городов.

"Если провакцинируются все жители этого городка и все работники курортных заведений, в таком городке может быть создана так называемая "зеленая зона", куда могут ехать туристы. Конечно, с определенными ограничениями, если они не вакцинированы. Но город сможет работать в обычном нормальном режиме", - отметил Шмыгаль.

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