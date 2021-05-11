Ткаченко о штрафах за нарушение "языкового закона": Стоило бы начать с должностных лиц раньше, чем со сферы обслуживания

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, комментируя действующий закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", высказал мнение, что предусмотренные этим законом штрафы за неиспользование украинского языка в сфере обслуживания стоило бы сначала ввести для чиновников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью Радио Свобода.

"В этом законе об украинском языке есть штрафы, по поводу которых идет дискуссия, можно накладывать штрафы на сервис, на публичный сервис - в магазинах, кафе. Я предложил и у меня есть сторонники в Верховной Раде, которые говорят: давайте сначала начнем со штрафов для чиновников, для депутатов всех уровней, для депутатов Верховной Рады, для министров, "губернаторов", всех других чиновников", - сказал он.

"Я думаю, что население это воспримет очень хорошо. Потому что если все те, кто принимает законы, покажут пример, тогда уже можно переходить к каким-то историям, связанным со штрафами в местах бытового обслуживания. Я не против", - сказал министр.

"И в быту мне приятно, когда я теперь звоню заказать какую-то еду в ресторан, мне всегда отвечают на украинском языке. Это приятно", - добавил Ткаченко.

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Еще до прихода на нынешнюю министерскую должность Александр Ткаченко, в то время народный депутат (фракция "Слуга народа") и председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, не раз заявлял о необходимости пересмотра "языкового закона". Одним из моментов, которые он тогда стремился пересмотреть, были именно штрафы за неиспользование украинского языка в сфере услуг.

Активисты резко критиковали такие попытки Ткаченко и других депутатов от "Слуги народа", направленные на ослабление норм "языкового закона".