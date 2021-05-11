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Украина готова ввести любую модель COVID-паспорта для поездок в ЕС, - Шмыгаль

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Украина готова ввести любую модель COVID-паспорта для поездок в ЕС, - Шмыгаль
Правительство Украины готово ввести любую модель паспорта вакцинации от коронавируса, которая позволила бы свободно путешествовать в Европу. Сейчас Украина "серьезно ведет переговоры" об унификации COVID-паспорта с Евросоюзом.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Мы готовы ввести любую из моделей паспорта вакцинации, которая возможна в Европе, - цифровую с QR-кодом, формализованную справку о вакцинации международного стандарта, которая на сегодня действует во всем мире", - заявил Шмыгаль.

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По словам премьера, все люди, привитые от COVID, зарегистрированы в электронной системе eHealth.

"Поэтому, технологически это не сложно, чтобы всем вакцинированным лицам выдать паспорт вакцинации, который будет утвержден в любой международной форме", - отметил он.

При этом Шмыгаль не считает целесообразным вести переговоры об открытии границ с отдельными странами.

"Весь мир сегодня говорит об унификации и о недискриминации. Невозможно, чтобы две страны договорились, а все остальные остались где-то за бортом", - добавил премьер.

Топ комментарии

  • Vasilij VG
    Клоун Шмыга умалчивает, что в ЕС планируют пускать лишь тех, кто вакцинирован препаратами, признанными ЕС. А этих вакцин четыре и их в Украине быдлу не колят. Украина готова ввести любую модель COVID-паспорта для поездок в ЕС, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9139 А паны, точнее "слуги" с родней, укололи пфайзер и будут спокойно кататься по миру.
  • 5 копійок
    ЗЕлохи, як Зеля зробив вас разом? Просто красота нєопісуємая. Украина готова ввести любую модель COVID-паспорта для поездок в ЕС, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 51
  • NonCFist
    _Ублюдок заговаривает зубы бумажкой - что там будет написано. И молчит о главном: уколовшихся шмурдяком в Европу не пустят!
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