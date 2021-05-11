"Трудоустроено около 600 тысяч человек": Шмыгаль заявил о выполнении обещания создать полмиллиона рабочих мест

По состоянию на 6 мая 2021 года статус безработного в Украине имела 401 тысяча человек. Всего в течение этого карантинного года, согласно официальным данным, 1 млн человек получили статус безработного.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Я каждый день получаю данные от Службы занятости. По состоянию на 6 мая 2021 года, статус безработного имела 401 тысяча человек. Всего в течение этого карантинного года, согласно официальным данным, 1 млн человек получили статус безработного. Соответственно было трудоустроено за этот период 665 тысяч людей", - сообщил Шмыгаль.

Он также отметил, что еще порядка 500 тысяч рабочих мест удалось сохранить благодаря поддержке бизнеса, программе "5-7-9", благодаря программам поддержки людей – выплате по 8 тысяч гривен, выплате предприятиям на возмещение двух третей заработной платы.

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"Кроме этого, еще были косвенные рычаги экономического влияния, когда мы выделяли средства, например, на инфраструктурные проекты. По оценкам экспертов, более 50 тысяч рабочих мест было создано в области дорожного строительства. И это также дает свой мультипликативный эффект.

По нашим расчетам, эти вложения в инфраструктуру напрямую позволили сохранить и создать в сумме около 160 тысяч рабочих мест. Это можно отнести к тем 600 тысячам трудоустроенных – это новые рабочие места. Это так называемый косвенный рычаг создания рабочих мест, когда государство инвестирует и раскручивает экономику", - подытожил глава Правительства.

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Отвечая на уточняющий вопрос, то есть где-то на 20% выполнено обещание о 500 тысячах новых рабочих мест, Шмыгаль заявил: "Нет. Трудоустроено около 600 тысяч человек. 160 тысяч – это только в области дорожного и строительства в целом. Это то, что в одной из отраслей мы можем посчитать".