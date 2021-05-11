Шмыгаль о введении новых налогов: "Это будет касаться не простых людей, не малого и среднего бизнеса"

В Украине не планируют повышать общегосударственные налоги. Однако, могут быть налоги для богатых.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, сейчас идет работа над бюджетной декларацией. Сейчас внутри Министерства финансов и профильных министерств идут дискуссии относительно пересмотра отдельных акцизов, экологических платежей.

Шмыгаль отметил, что могут быть изменения для того, чтобы наполнить бюджет, изменить ситуацию в отдельных отраслях - медицине, образовании и других социальных направлениях.

"Но это будет касаться не простых людей, не малого и среднего бизнеса. Это действительно будет касаться отдельных направлений, которые имеют высокую маржинальность и должны платить больше, как это есть в других цивилизованных странах мира", - сказал он.

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