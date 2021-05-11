Созывают ученый совет: в КНУ им. Шевченко отреагировали на скандал вокруг дочери судьи Печерского суда Константиновой, назвавшей украинцев "быдлом"

Скандальное заявление дочери судьи и ГБРовца Анастасии Тарасюк осудили и в университете им. Т. Шевченко. Здесь говорят, что высказывания девушки бросают тень на репутацию учреждения. Но отчислить ее пока не имеют права.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "5 канал".

В национальном вузе из-за высказываний студентки – переполох. На вторник созывают ученый совет. А преподаватели собирают подписи под обращением в университетскую комиссию по этике.

"Видеообращение, несмотря на неубедительное оправдание, которое было распространено, является проявлением глубокого неуважения к государству Украина, к будущей профессии юриста. А может и интерпретироваться как "участие в дестабилизации общественной жизни в Украине", о чем говорится на сайте Центра "Миротворец", – отметили в университете.

"Я оторопела, я не могла поверить, что такой человек является студенткой университета. Я считаю, что эта девушка должна понести наказание. Я считаю, что это дело СБУ. Потому что она говорила о территориальной целостности Украины прежде всего", – отметила заведующая кафедрой фольклористики Института филологии КНУ имени Шевченко Олеся Наумовская.

"Этот позор лег, к сожалению, на весь университет. Очень неприятно читать комментарии, где огульно обвиняют всех преподавателей. Это, бесспорно, репутационные потери", – отметила доцент Киевского университета имени Тараса Шевченко Оксана Мацько.

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Подписей преподавателей Института права под обращением, правда, нет. А вот студенты поддерживают отчисление Тарасюк.

"Человек прямо выступает против территориальной целостности Украины и дискредитирует своими публичными действиями университет. По моему мнению, такой человек не должен учиться в университете Шевченко", – убежден глава Студпарламента Института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко Даниил Гайдамаха.

Но получать образование юриста Анастасия, похоже, продолжит. В университете Шевченко сообщили, что для отчисления есть четкий перечень оснований. И публичных призывов к сепаратизму в нем нет. Исправить это могут изменения в закон о высшем образовании. Такие предложения университет уже готовит.

Напомним, что 7 мая Анастасия Константинова в оскорбительной форме отозвалась об украинцах и с использованием нецензурной лексики призвала их смириться с российской оккупацией Крыма. В опубликованном 8 мая видео она извинилась и заявила, что якобы не была осведомлена о политической позиции российского артиста Басты.

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