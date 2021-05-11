Дробович о праздновании 8 и 9 мая в Украине: "Спокойный характер акций - это оптимистический сигнал"

В целом спокойные акции, приуроченные к 8-9 мая в Украине, дают повод для оптимизма, а закон "должен работать бескомпромиссно и четко: никаких нацистов, никаких коммунистов", считает директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

Об этом он рассказал в эфире телеканала Украина 24, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

В Украине прошло более 600 массовых мероприятий по случаю 76-й годовщины победы над нацизмом. Открыто 13 уголовных дел, в Одессе и Очакове произошли стычки.

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По словам Дробовича, это нормально, что каждый может сам выбрать "подходящую" ему дату для того, чтобы отметить окончание в 1945 году Второй мировой войны.

Чиновник считает, что раз Украина является демократической страной, "необязательно, чтобы все одинаково относились к празднику".

"Разные люди могут выбирать те модели чествования, которые им ближе, тем более, что у нас в стране есть и 8 мая – День памяти и примирения, и 9 мая – День победы над нацизмом. <...> Такое (небольшое) количество нарушений и относительно спокойный характер акций – это оптимистический сигнал", – объяснил он.

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Глава УИНП подчеркнул: по его мнению, конфликты и стычки вокруг дат 8 и 9 мая – следствие того, что "многие политики пытаются качать противоречия на теме Второй мировой войны".