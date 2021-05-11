Задержана мать 2-летней девочки, погибшей при падении из окна восьмого этажа. Ребенок был без присмотра, пока женщина спала в нетрезвом состоянии, - Нацполиция

Полицейские задержали мать девочки, погибшей в результате падения из окна квартиры во Львове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Львовской области.

Как установили правоохранители, ребенок находился в квартире без присмотра взрослых, поскольку ее мать спала в нетрезвом состоянии.

"10 мая в 8.30 на оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что на улице Шевченко во Львове, вероятно, в результате падения с высоты, погиб ребенок. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа и сотрудники других служб отдела полиции №4 Львовского районного управления полиции, а также следователи специализированного отдела следственного управления полиции Львовщины", - следует из сообщения.

Правоохранители установили личность погибшей - 2-летней львовянки. Также установлено, что девочка выпала из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже, где она проживала вместе со своей 38-летней матерью. В результате падения ребенок получил телесные повреждения, от которых скончалась на месте происшествия.

Во время досудебного расследования полицейские установили, что девочка находилась в квартире без присмотра взрослых, поскольку ее мать спала в нетрезвом состоянии.

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Следователи территориального подразделения полиции, под процессуальным руководством Галицкой окружной прокуратуры сообщили матери погибшей девочки о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Правоохранители задержали подозреваемую в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет в отношении женщины меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.