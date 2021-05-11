Производители начали "отдавать долги" по контактам на поставки вакцин от COVID-19. За последние 10 дней мы получили 2,8 млн доз, - Степанов

Производители вакцин от COVID-19 начали "отдавать долги" по контактам на поставки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Сейчас ситуация начала выравниваться и компании-производители начали отдавать долги, которые они нам задолжали", - сказал он на брифинге во вторник.

Степанов сообщил, что "только за последние 10 дней мы получили 1 млн доз вакцин китайской компании Sinovac, начались поставки по инициативе COVAX - 367 тыс. доз вакцины AstraZeneca и 117 тыс. доз вакцины Pfizer, всего до конца мая мы ожидаем по COVAX 1,4 млн доз".

Степанов также выразил надежду на возобновление поставок вакцин из Индии.

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"Мы ожидаем, что будет снято эмбарго в Индии с экспорта вакцин, и перед нами закроется тот долг в 1,5 млн доз вакцин AstraZeneca, которые мы законтрактовали", - сказал он.

Степанов сообщил, что до конца второго квартала Украина ожидает первые 500 тыс. доз вакцины Pfizer, основные поставки по этому контакту начнутся с июля, в частности, в третьем квартале ожидается 4,5 млн доз.