Зеленский о ситуации на Донбассе: Видим значительное уменьшение выстрелов. Почти ушел в прошлое снайперский прицельный огонь
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Президент Владимир Зеленский заявил о значительном уменьшении выстрелов на Донбассе. По его словам, снайперские прицельные выстрелы почти ушли в прошлое.
Об этом он заявил журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"О пасхальном перемирии - обо всем было договорено, Украина показала максимально свое отношение к решению вопроса именно мирным путем. Не было договорено с точки зрения публикации из-за того, что формулировка не подходила российской стороне... Мы видим значительное уменьшение выстрелов. Почти ушли в прошлое снайперские прицельные выстрелы, именно из-за них было около 30 жертв с начала года", - подчеркнул глава государства.
Напомним, на Донбассе за прошедшие сутки, 10 мая, вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушали режим прекращения огня. Потерь среди украинских военнослужащих нет.