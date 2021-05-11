Стоимость земли может возрасти в 2-5 раза. Это точно обогатит наших людей, - Шмыгаль

После запуска рынка стоимость земли может возрастать от 2 до 5 раз. Такие изменения могут происходить в течение первых 5-10 лет.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что подготовка к запуску рынка земли "идет по плану".

"Чрезвычайно сложно принят законопроект 2194, ожидаем принятия законопроекта 2195, который раскроет возможность электронных торгов землей. Мы смотрим на аналогию по внедрению рынка земли среди наших стран-соседей. В течение 5-10 лет стоимость земли может возрастать от 2 до 5 раз", - сказал Шмыгаль.

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Премьер добавил, что "это очень хорошо", потому что это капитализирует наше государство и землю украинцев, которой они владеют.

"Украинцы получат право, а не обязанность продавать свою землю. А право дает возможность принимать решения. Подорожала земля – продай ее дорого по рыночной цене без коррупционного налога, который накладывали чиновники, когда не было рынка земли", - отметил глава правительства.

Он добавил, что в Украине с 1 июля "обязаны открыть рынок и учиться жить в нем".

"Это точно обогатит наше государство, экономику и наших людей", - сказал Шмыгаль.