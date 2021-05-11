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В Украине появится новый университет: будет готовить специалистов по безопасности, - Зеленский

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В Украине появится новый университет: будет готовить специалистов по безопасности, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский анонсировал создание нового университета, который будет готовить специалистов по вопросам безопасности. По окончании обучения выпускники будут работать на государство.

Об этом он рассказал журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы будем открывать новый мощный университет, в котором будут профессии, связанные с безопасностью. Этот университет презентуем. Будем отбирать лучших детей, давать высокие стипендии", - сказал глава государства.

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Президент заверил, что в вуз будет мощный отбор преподавателей, не только украинцев.

"Все будут получать высокую зарплату. После университета выпускники должны будут работать на государство", - добавил Зеленский.

Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Ректором буде Ківа?
  • Герхард
    В свете накрытия ЗЕленых ботоферм в Фейсбуке очень актуально.
    В Украине появится новый университет: будет готовить специалистов по безопасности, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5568
  • bios22
    только как обезопаситься от 75% баранов и овец ?
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