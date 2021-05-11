Тариф на электроэнергию для населения должен быть в два раза выше ныне действующего, - замминистра энергетики Бойко

Рыночная цена электроэнергии для населения в два раза выше, чем ныне действующая в размере 1,68 грн за кВт-ч благодаря правительственным ограничениям на рынке электроэнергии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил заместитель министра энергетики Юрий Бойко.

По его словам, конечная цена на электрическую энергию для потребителей (в том числе - бытовых) состоит из непосредственно стоимости электроэнергии на рынке, тарифа на ее передачу высоковольтными сетями НЭК "Укрэнерго", тарифа на распределение низковольтными сетями операторов систем распределения, тарифа на поставку и налогов.

Бойко отметил, что на сегодняшний день в условиях рынка тариф для населения должен быть в два раза выше ныне действующего и отличаться в зависимости от региона Украины.

"Для бытовых потребителей эта цена должна была быть уже с 1.07.2019 года значительно выше относительно текущей (1,68 грн за кВт-ч) и дифференцированной в зависимости от области. Так, на сегодня цена должна составлять от 2,60-2,96 грн за кВт-ч по городу Киеву и Днепропетровской области до 3,70-4 грн за кВт-ч в Ивано-Франковской и Луганской областях соответственно (тариф на распределение на сегодня самый высокий именно в Луганской области и в три раза выше, чем в Киеве)", - сообщил он.

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Замминистра подчеркнул, что в то же время, благодаря действию правительственного постановления, которое обязывает государственные энергокомпании продавать электричество по регулированной цене, тарифы для населения остаются доступными.

Он отметил, что после отмены с января 2021 года действия льготного тарифа на электричество в размере 90 копеек за первые 100 кВт-ч, средневзвешенная цена на электричество выросла на 32%, с 1,21 грн за кВт-ч до 1,60 грн за кВт-ч.

"Так, сейчас средняя стоимость электрической энергии для бытовых потребителей составляет около 1,60 грн за кВт-ч (с учетом зонного учета), из которых только транспортная составляющая (средневзвешенная) составляет 1,51 грн за кВт-ч. Таким образом, на непосредственно электрическую энергию остается только 9 копеек", - пояснил чиновник.

По информации Бойко, цена на электроэнергию непосредственно влияет на размер платежки для около 16,7 млн бытовых потребителей (домохозяйств и приравненных к ним категорий), и охватывает все население Украины.

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28 апреля Кабмин принял решение о еще одном продлении действия фиксированной цены на электроэнергию для населения в размере 1,68 грн за кВт-ч.

Кроме того, согласно документу, государственным компаниям НАЭК "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" поручено до 15 мая заключить с поставщиками универсальных услуг договоры о предоставлении услуг по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей.

Государственные компании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" раскритиковали нынешнюю редакцию постановления и заявили, что это приведет к дополнительным многомиллиардным затратам.

28 декабря 2020 года правительство отменило льготную цену на электроэнергию для населения - 90 копеек за 1 кВт-ч при условии потребления до 100 кВт-ч - с 1 января до конца марта 2021 года и установило ее на уровне 1,68 грн за 1 кВт- ч на весь потребленный объем.