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Украина не хочет войны, но должна иметь боеспособную армию, чтобы ни у кого не было мысли забрать у нас что-то без единого выстрела, - Зеленский. ВИДЕО

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине не хотят войны, однако страна должна иметь сильную и боеспособную армию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом президент сообщил выступая на всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны" во вторник в Киеве.

"Украина не хочет войны, но, как бы это парадоксально не звучало, она должна иметь сильную и боеспособную армию, поскольку именно она является залогом стабильности, гарантией спокойствия и гарантией того, что ни у кого не появится мысли забрать у нашего государства что-то легко и без единого выстрела", - заявил Зеленский.

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По его словам, в соответствии со стратегией национальной безопасности, "приоритетом Украины является усиление оборонных возможностей и возможностей безопасности, усиление международной поддержки и политического, экономического и правового давления на агрессора".

Он отметил, что "безусловным приоритетом на этом пути являются боеспособные Вооруженные силы Украины, подготовленный военный резерв, эффективная территориальная оборона в соединении с другими органами сил безопасности и обороны, которые способны защищать страну на земле, на море, в воздухе и, что сейчас особенно актуально, в киберпространстве".

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Цитата двух последних лет
    "Зеленский в роли Верховного Главнокомандующего выглядит так же логично, как Сердючка в роли примы в оперном театре"
  • 18c49ed2
    Украина не хочет войны, но должна иметь боеспособную армию, чтобы ни у кого не было мысли забрать у нас что-то без единого выстрела, - Зеленский - Цензор.НЕТ 931
  • Leonid Bugarenko
    Ты что сделал для защиты Украины?
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