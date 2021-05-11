"НАТО построило в Украине более десятка биолабораторий": Новые фейки российской пропаганды
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ru".
По словам Аверьянова, в Украине якобы более десятка таких лабораторий.
"Смертельно опасные микроорганизмы, созданные в этих лабораториях, могут быть якобы по ошибке выпущены в окружающую среду, приведя к массовому поражению мирного населения как приграничных государств, так и населения России", - сказал Аверьянов.
Он заявил, что Вашингтон якобы разрабатывает для каждой из окружающих Россию стран "индивидуальные планы" - исходя из "потребностей национальных биопрограмм".
Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев также заявил, что возле российских границ могут действовать военные биолаборатории НАТО.
"В мире как на дрожжах растут все новые и новые биолаборатории, находящиеся под контролем США. Причем по странному совпадению - в основном у российских и китайских границ", - отметил он.
Также ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что США якобы создали 16 биологических лабораторий в Украине.
"Россия не так давно вновь задала вопрос США по поводу их военной и биологической деятельности в Форт-Детрике и в Украине. Другие страны также заявили об аналогичной обеспокоенности. Возьмите для примера Украину. США создали 16 биологических лабораторий только в Украине. Почему США создают так много лабораторий по всему миру, и чем они там занимаются", - сказал Лицзянь.