"НАТО построило в Украине более десятка биолабораторий": Новые фейки российской пропаганды

Первый замсекретаря Совбеза РФ Юрий Аверьянов заявил, что США и страны НАТО якобы расширяют сеть биолабораторий вокруг России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ru".

По словам Аверьянова, в Украине якобы более десятка таких лабораторий.

"Смертельно опасные микроорганизмы, созданные в этих лабораториях, могут быть якобы по ошибке выпущены в окружающую среду, приведя к массовому поражению мирного населения как приграничных государств, так и населения России", - сказал Аверьянов.

Он заявил, что Вашингтон якобы разрабатывает для каждой из окружающих Россию стран "индивидуальные планы" - исходя из "потребностей национальных биопрограмм".

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев также заявил, что возле российских границ могут действовать военные биолаборатории НАТО.

"В мире как на дрожжах растут все новые и новые биолаборатории, находящиеся под контролем США. Причем по странному совпадению - в основном у российских и китайских границ", - отметил он.

Также ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что США якобы создали 16 биологических лабораторий в Украине.

"Россия не так давно вновь задала вопрос США по поводу их военной и биологической деятельности в Форт-Детрике и в Украине. Другие страны также заявили об аналогичной обеспокоенности. Возьмите для примера Украину. США создали 16 биологических лабораторий только в Украине. Почему США создают так много лабораторий по всему миру, и чем они там занимаются", - сказал Лицзянь.

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