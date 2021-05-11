Аваков анонсировал отказ от "писем счастья" за нарушения ПДД: "Это сэкономит около 6 млн грн госсредств в месяц"

В ближайшее время полиция откажется от рассылки так называемых "писем счастья" за нарушения правил дорожного движения (ПДД). В таким письмах присылают постановления о штрафах.

Об этом на форуме "Украина 30" заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передет Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Речь идет об отмене рассылки тем водителям, которые сразу оплатили штраф.

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"До 90% оплаты штрафов совершается до того, как водитель по почте получит постановление об оформлении штрафа. Поэтому мы в ближайшее время сменим процедуру оформления нарушений ПДД и откажемся от рассылки этих "писем счастья", что позволит сэкономить приблизительно 6 млн гривен государственных средств в месяц", - заявил Аваков.

Напомним, в конце апреля Верховная рада Украины отменила обязательную отправку на почтовый адрес водителей постановлений об административном правонарушении, штраф по которым уже уплачен.