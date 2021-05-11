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Аваков анонсировал отказ от "писем счастья" за нарушения ПДД: "Это сэкономит около 6 млн грн госсредств в месяц"

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Аваков анонсировал отказ от "писем счастья" за нарушения ПДД: "Это сэкономит около 6 млн грн госсредств в месяц"
В ближайшее время полиция откажется от рассылки так называемых "писем счастья" за нарушения правил дорожного движения (ПДД). В таким письмах присылают постановления о штрафах.

Об этом на форуме "Украина 30" заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передет Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Речь идет об отмене рассылки тем водителям, которые сразу оплатили штраф.

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"До 90% оплаты штрафов совершается до того, как водитель по почте получит постановление об оформлении штрафа. Поэтому мы в ближайшее время сменим процедуру оформления нарушений ПДД и откажемся от рассылки этих "писем счастья", что позволит сэкономить приблизительно 6 млн гривен государственных средств в месяц", - заявил Аваков.

Напомним, в конце апреля Верховная рада Украины отменила обязательную отправку на почтовый адрес водителей постановлений об административном правонарушении, штраф по которым уже уплачен.

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Топ комментарии

  • Владимир Иванец
    Правильно. Нужно договариваться в водителем на дороге. А потом заносить чемоданы куда положено. Как раньше. Классно же было! Дом Пшонки видели? Рабочая схема! Аваков анонсировал отказ от "писем счастья" за нарушения ПДД: "Это сэкономит около 6 млн грн госсредств в месяц" - Цензор.НЕТ 1693
  • Alexey Chernyavsky
    Цинизм Авакяна зашкаливает, стырить ярды на откатах при закупках на МВД,а говорить о экономии 6 лимонов.
  • амфаш
    "отправку на почтовый адрес водителей постановлений об административном правонарушении, штраф по которым уже уплачен"
    Вот он, кровавый оскал диджытализации!
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