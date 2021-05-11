Россия перестала "бряцать оружием", но может возобновить эти действия в любой момент, - Кулеба

Россия перестала "бряцать оружием" у границ Украины, однако может возобновить эти действия в любой момент, поскольку войска остаются на границе и на временно оккупированных территориях.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Дмитри Кулеба в ходе форума "Украина 30. Безопасность страны".

"За последний месяц все мы увидели, как работает сдерживание на практике. Хочу поблагодарить всех партнеров Украины за то, что они нас вовремя услышали, за то, что они сделали свой очень важный взнос в то, что Россия перестала бряцать оружием. Я хочу подчеркнуть, что Россия остается на границе и на оккупированных территориях. Единственное, что изменилось - это она перестала громко бряцать оружием, однако она может возобновить эти действия в любой момент", - подчеркнул глава МИД.

По словам Кулебы, стратегические приоритеты внешней политики Украины - это, прежде всего, движение к членству в ЕС и НАТО, и более детально они будут прописаны в стратегии внешнеполитической деятельности Украины.

"Приоритеты наши традиционны: они прописаны в Конституции, они детализированы в стратегии национальной безопасности, еще более детально они будут прописаны в стратегии внешнеполитической деятельности Украины, на принятие которой мы все с нетерпением ждем. Это, действительно, прежде всего, движение на членство в ЕС и НАТО, но это также поиск места Украины и, будем откровенны, получение выгод и минимизация рисков от действий глобального противостояния, которое уже развернулось в мире между Соединенными Штатами и Китаем", - добавил министр.

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