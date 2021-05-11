Силы и средства общественной безопасности и гражданской защиты готовы к выполнению задач по назначению, - Аваков

Силы и средства общественной безопасности и гражданской защиты в целом готовы к выполнению задач по обеспечению безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявляет министр внутренних дел Украины Арсений Аваков.

Выступая во вторник на Всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны" министр отметил, что общественная безопасность "это обеспечение двух принципиальных составляющих – безопасности человека, безопасности государства".

"Наша основная цель – создание безопасной среды для каждого украинца с обсечением прав человека с защищенными границами и с качественным полицейским сервисом", - отметил министр.

Аваков напомнил о разработанном проекте Стратегии общественной безопасности и гражданской защиты. Он отметил, что это "даст возможность создать мощный механизм, который отвечает вызовам сегодняшнего дня".

В частности, по словам главы МВД, министерство совместно с французскими коллегами продолжает реализацию проекта по усилению границ. По его словам, украинские пограничники уже получили современные катера. Также, как подчеркнул глава МВД, внедряется система авиационной безопасности в Украине, и в Украине уже есть 28 вертолетов, а в Нежине будет развернута инфраструктура авиационной техники ГСЧС. Кроме того, министр отметил развитие системы аэромедицины в части экстренной эвакуации и трансплантации.

Отдельно Аваков отметил эффективность работы фото и видео фиксации ДТП, подчеркнув, что за полгода на 48 участках, где установлена эта система, количество ДТП снизилось в три раза. По словам главы МВД, задача министерства на текущий год установить более 290 таких комплексов по всей Украине.

Кроме того, министр отметил доступность электронных сервисов МВД и пообещал, что будет изменена процедура взыскания штрафов – "мы откажемся от "писем счастья".

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Еще одним успешным проектом МВД Аваков назвал проект "Полицейский офицер громады". По его словам, в настоящее время 279 ОТГ уже имеют своего офицера.

Еще одним важным направлением в реформировании министерства, что непосредственно усиливает общественную безопасность человека и государства в целом, министр отметил реформирование Гидрометеослужбы ГСЧС по современным стандартам.

"Силы и средства общественной безопасности и гражданской защиты в целом готовы к выполнению задач по назначению", - заверил глава МВД.

Вместе с тем он отметил, что ограниченность возможностей по некоторым направлениям обусловлена недостаточным уровнем обеспечения, в том числе технического и специальными средствами.

"Инфраструктура сил общественной безопасности гражданской защиты в целом обеспечивает эффективную работу, но нуждается в существенной модернизации", - подытожил Аваков.