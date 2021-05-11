В Бухаресте на саммите стран восточного фланга НАТО обсудили агрессию РФ против Украины: "Двери в Альянс должны оставаться открытыми"

Двери в Североатлантический альянс "должны оставаться открытыми", те страны, которые в будущем захотят присоединиться к НАТО, должны быть уверены, что, адаптируясь к требованиям Альянса, можно будет присоединиться к союзу.

Об этом 10 мая по итогам виртуального саммита стран – членов НАТО – "Бухарестской девятки" заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Он отметил, что во время саммита его участники обсудили ситуацию в Украине, в частности эскалацию возле границ страны со стороны России, а также продолжающуюся оккупацию РФ Крыма, Донецка и Луганска.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Членство Украины в НАТО является исторически неизбежным", - Кулеба

В саммите в Бухаресте принял участие президент США Джо Байден. Он "подчеркнул свою приверженность восстановлению союзов и укреплению трансатлантических отношений", сообщается на сайте Белого дома 10 мая.



"Президент Байден заявил о своей поддержке усиления сдерживания и обороны НАТО, а также о важности повышения устойчивости союзников к пагубным экономическим и политическим действиям стратегических конкурентов", – говорится в сообщении.



В совместной декларации стран "Бухарестской девятки" по итогам саммита отмечается, что НАТО сталкивается с явными угрозами и вызовами, исходящими со всех стратегических направлений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Евроатлантический центр обороны НАТО создадут в Бухаресте

"Агрессивные действия России и наращивание военного потенциала в непосредственной близости от НАТО, включая недавнюю эскалацию в Черном море, на границах Украины и в незаконно аннексированном Крыму, а также ее агрессивные гибридные действия продолжают угрожать евроатлантической безопасности и бросать вызов основанному на правилах международному порядку", – подчеркиваются в документе, опубликованном на сайте президента Польши 10 мая.