Количество тяжелых больных COVID-19 возрастает, - Голубовская

Количество тяжелых больных коронавирусом в Украине выросло, однако большого наплыва пациентов нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщила ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская.

"Большой удельный вес тяжелых больных возрастает. Конечно, сейчас гораздо легче, нет такого наплыва больных, но отделения перегружены тяжелыми и очень тяжелыми больными, молодыми людьми до 50 лет, погибают семейные пары, бесконечные трагедии, уставший персонал, работающий уже на автоматизме и тяжело, со слезами на глазах, переживающий потери ... особенно внезапные, особенно несправедливые и непредсказуемые... тяжелые сны и будни, наполненные горем.. ... Какой там театр, или кино, или застолье, или праздники", - подчеркнула Голубовская.

По ее словам, болезнь протекает у каждого пациента по разному, поэтому их трудно лечить.

"Никогда не знаешь наверняка, почему одному помогает, другому - нет, почему кто-то неожиданно выжил, а другой внезапно умер, почему этот, из группы риска, совсем немножко поболел, а этот, худой и молодой, уже месяц как на ИВЛ... что-то мы, конечно, знаем и многое сейчас можем, но бывает очень сложно предугадать и повлиять на неумолимое развитие болезни", - добавила инфекционист.

"Берегите себя и своих близких. Не подвергайте лишнему риску. Еще не все у нас позади, еще будут непростые времена. Надеюсь, недолго", - подытожила Голубовская.

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