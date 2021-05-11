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Лаврову многое не ясно по встрече Путина с Байденом: Хотим понимать, как американские коллеги собираются действовать

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Лаврову многое не ясно по встрече Путина с Байденом: Хотим понимать, как американские коллеги собираются действовать
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в вопросе подготовки к российско-американскому саммиту остается много неясного.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Мы, кстати, хотели бы также понять, как американские коллеги собираются действовать, мы этот вопрос им задали, ответа не получили, — имею в виду последовательность шагов", - сказал он.

Российский министр отметил, что изначально в США предлагали встречу президентов без какой-либо подготовки, затем упомянули, что может быть лучше, чтобы эксперты встретились перед саммитом.

"В общем, здесь много неясного. Как я уже сказал, при в целом позитивном отношении к этой инициативе, мы изучаем все аспекты, которые с ней связаны", - подчеркнул Лавров.

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Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встреча Байдена и Путина была бы целесообразной.

Топ комментарии

  • Zelya Vsyo
    Лошадь не уточнила, какое именно }{уйло будет встречаться с Байденом. Одно из них сидит в противобактериологическом бункере, и всех к нему пускают после 2-недельного карантина под надзоров вертухаев из ФСО. Другое за 1000 км в тот же день "играет" в хоккей, "забивая" в среднем по 10 шайб за игру в компании с Бурэ и другими такими же полудурками, и все они даже без масок.
    Если решите, что второе }{уйло, то Байден в хоккей не играет.
    Если первое- то Байден на 2 недели на карантин в параше не сядет. Лавров о возможной встрече Путина с Байденом: Здесь много неясного - Цензор.НЕТ 8505
  • Сергей Ирза
    Неясно, доживет ли Путин до этой встречи?
  • Envoy
    Что неясного ? Ватный зверинец полностью изолируют .
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