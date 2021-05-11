В течение двух-трех лет вся территория Украины будет покрыта сетью вертолетов для спасения людей, - замглавы МВД Геращенко

МВД планирует покрыть всю страну сетью вертолетов, которые смогут вылетать на все чрезвычайные ситуации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил замглавы МВД Антон Геращенко в ходе всеукраинского форума "Украина 30: Безопасность страны".

"Во Львовской области с 1 апреля авиация ГСЧС (Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям – ИФ) эвакуировала семерых человек из труднодоступных мест... Мы спасли нескольких людей, у которых были инсульты... Также был эвакуирован человек, который попал в тяжёлое ДТП в городе Броды", - рассказал замминистра.

По его словам, в планах МВД - покрытие всей страны сетью вертолетов, которые смогут вылетать "на все чрезвычайные ситуации, где это обосновано экономически и фактически".

Геращенко отметил, что "в течение двух-трех лет вся территория Украины будет покрыта вертолетами для спасения людей".

Замминистра также добавил, что уже предстоящей зимой авиация МВД будет задействована в Карпатах для спасения людей в сложных погодных условиях.

Ранее сообщалось, что МВД разворачивает на Черниговщине инфраструктуру обслуживания авиационной техники.

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