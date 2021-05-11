В оккупированном Крыму за четыре года зафиксировали почти 5 тысяч нарушений прав человека, - Крымскотатарский ресурсный центр

В период с 2017 по 2020 годы в оккупированном Крыму зафиксировано 4950 основных нарушений прав человека. Большинство нарушений касаются права на справедливый суд.

Об этом свидетельствует исследование Крымскотатарского ресурсного центра, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Среди указанных нарушений:

40% - нарушение права на справедливый суд,

15% - незаконные задержания,

15% - незаконные допросы,

13% - незаконные аресты,

7% - нарушение права на самый быстрый достижимый уровень физического и психического здоровья,

5% - незаконные обыски,

5% - незаконные этапирования.

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Также отмечается, что общее количество обысков выросло почти в 5 раз, задержаний - почти в 3 раза, допросов - в 2 раза, арестов - в 15 раз, нарушения права на быстрый достижимый уровень физического и психического здоровья - в 10 раз, нарушение права на справедливый суд - в 4 раза, а незаконных этапирований стало больше почти в 12 раз.

Кроме этого, в исследовании сформулированы требования к Российской Федерации, среди которых - прекратить временную оккупацию Крыма, выполнить международное решение МС ООН и отменить решение Верховного суда России о запрете Меджлиса крымскотатарского народа, прекратить нарушать Всеобщую декларацию прав человека и освободить всех политических заключенных Крыма.

По словам председателя КРЦ Эскендера Бариева, факты нарушений прав человек в оккупированном Крыму правозащитники фиксируют и в этом году, пишет Интерфакс-Украина.

"В первом квартале 2021 года было этапировано 33 гражданина Украины из оккупированного Крыма на территорию РФ", - сообщил Бариев, приравняв незаконное этапирование к депортации.

Как отметила Коротких, незаконно задержанных граждан Украины этапируют из Крыма в Ростовскую область Российской Федерации на заседания судов. По ее словам, одной из причин подобного этапирования является переполненность Симферопольского следственного изолятора.

Кроме того, согласно представленному анализу, за исследуемый период зафиксирован 21 факт насильственных исчезновений, из которых 15 - исчезновения представителей коренного крымскотатарского народа.