На саммите НАТО в июне решение о ПДЧ для Украины не будет принято, но для нас важно начать эту дискуссию, - Кулеба

На саммите НАТО в июне 2021 года вряд ли будет принято решение о предоставлении Плана действий по членству (ПДЧ) для Украины. Но главное то, что Киев уже начал такую дискуссию.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, в 2008 году лидеры стран-участниц альянса поручили министрам иностранных дел работать с Украиной и Грузией над Планом действий по членству в НАТО. Но с тех пор практически ничего на этом треке не происходило.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Членство Украины в НАТО является исторически неизбежным", - Кулеба

"В этом году президент Зеленский и МИД поставили вопрос о необходимости предоставления ПДЧ Украине. Я не думаю, что на саммите в июне это решение будет принято, но для нас важно начать эту дискуссию и запустить процесс, который приведет в конце концов к предоставлению ПДЧ для Украины", - заявил Кулеба.

"К сожалению, все еще несколько стран среди союзников руководствуются логикой не провоцировать Россию и считают, что сидеть и ничего не делать - это лучший способ держать Россию в покое. Мы им вместе с другими партнерами, которые разделяют нашу точку зрения, всячески доказываем, что их логика ошибочна. Но это занимает время", - сказал министр.