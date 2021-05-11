Новости • Агрессия России против Украины

На саммите НАТО в июне решение о ПДЧ для Украины не будет принято, но для нас важно начать эту дискуссию, - Кулеба

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На саммите НАТО в июне решение о ПДЧ для Украины не будет принято, но для нас важно начать эту дискуссию, - Кулеба
На саммите НАТО в июне 2021 года вряд ли будет принято решение о предоставлении Плана действий по членству (ПДЧ) для Украины. Но главное то, что Киев уже начал такую дискуссию.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, в 2008 году лидеры стран-участниц альянса поручили министрам иностранных дел работать с Украиной и Грузией над Планом действий по членству в НАТО. Но с тех пор практически ничего на этом треке не происходило.

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"В этом году президент Зеленский и МИД поставили вопрос о необходимости предоставления ПДЧ Украине. Я не думаю, что на саммите в июне это решение будет принято, но для нас важно начать эту дискуссию и запустить процесс, который приведет в конце концов к предоставлению ПДЧ для Украины", - заявил Кулеба.

"К сожалению, все еще несколько стран среди союзников руководствуются логикой не провоцировать Россию и считают, что сидеть и ничего не делать - это лучший способ держать Россию в покое. Мы им вместе с другими партнерами, которые разделяют нашу точку зрения, всячески доказываем, что их логика ошибочна. Но это занимает время", - сказал министр.

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Топ комментарии

  • NonCFist
    "На саммите НАТО в июне решение о ПДЧ для Украины не будет принято, но для нас важно начать эту дискуссию"
    _Ясно. Тупорылая Европа этим прямо поощряет путлера и рашистов к дальнейшей экспансии и агрессии. Дегенераты таки получат свою Третью Всемирную. Ничему умственно отсталых и безответственных уродов история не научила.
  • Ан Мур
    тут не стільки Європа винувати, як 73/43%зебілів.
    Просто нагадаю: в 2014/16рр. та ж сама Європа не хотіла надавати Україні безвіз. Але цим безвізом займались Порошенко, Клімкін, Яценюк, і всі-всі-всі... А Зе тоді займався відосіками та репризами.
  • Ан Мур
    а грузинам - дадуть ПДЧ 14 червня ц.р.. Бо там - тяглість влади: і Маргелашвілі, і Зурабішвілі навіть після Саакашвілі не робили стрибків в сторону з шляху до НАТО.
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