Саммит НАТО, где запланировано обсуждение получения Украиной ПДЧ, не пройдет без участия Украины, - Жовква

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что саммит НАТО, в рамках которого запланировано обсуждение вопроса получения Украиной Плана действий (ПДЧ) относительно членства в НАТО, не пройдет без участия самой Украины.

Об этом он заявил во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны" во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Не будет этот саммит проходить без Украины. Украина будет присутствовать на этом саммите как минимум во время обсуждения. Это то, о чем нам заявляют президенты стран НАТО и то, о чем они говорят с президентом Украины", - сказал Жовква.

"Украинский вопрос там будет иметь место в любом случае", - добавил он.

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По словам Жовквы, "важен не формат саммита, а то, что будет отражено в принятой по итогам саммита декларации".

"Давайте оставим за НАТО решение, в каком формате будет проходить сам саммит. Это право всех государств-членов НАТО. Мы будем говорить о том, что будет в итоговом документе саммита, в совместной декларации, которая будет там принята", - отметил Жовква.

Проведение очередного саммита НАТО запланировано на 14 июня в Брюсселе. В рамках саммита страны-члены НАТО обсудят вопрос получения Украиной ПДЧ относительно вступления в Альянс.

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Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщал, что подтверждения участия в саммите президента Украины не поступало.