Евросоюз учится у Украины, как противодействовать гибридной агрессии, - посол Маасикас

ЕС учится у Украины противодействию гибридной агрессии, кампаниям по дезинформации и кибератакам.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Как будто легко говорить о безопасности в стране, находящейся в войне, которая идет восьмой год. Главная цель Украины - защищаться от агрессии. Мы все очень хорошо знаем, как легко провести эскалацию ситуации, потому что есть эскалация российских войск на границе Украины, в оккупированном Крыму, на неподконтрольных территориях Донбасса", - заявил он.

Посол подчеркнул, что международная поддержка Украины, ее суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ является чрезвычайно сильной. "Эта поддержка есть на основе общих ценностей, европейского порядка безопасности и международного права. Это все те ценности, на которых основан ЕС и наше сотрудничество с Украиной - это не дорога в одну сторону. Это не то, что Евросоюз помогает Украине и Украины только получает помощь. Украина проводит свою политику вместе с Евросоюзом - это часть соглашения о партнерстве, Украина участвует в миссиях ЕС. Украина хочет присоединиться к оборонительным структурам ЕС", - сказал дипломат.

По его словам, Евросоюз учится у Украины не только по опыту войны против РФ, "а учится тому, каким образом противостоять гибридной агрессии, кампаниям по дезинформации и кибератакам. Украина является одной из шести стран мира, с кем ЕС имеет очень тщательный диалог по кибербезопасности и это не совпадение".

По словам Маасикаса, ЕС делает все, что может, чтобы поддержать и помочь Украине. "Евросоюз полностью поддерживает выполнение Минских соглашений и связал свою политику в отношении России с выполнением условий Минских договоренностей Россией, включая те санкции, которые есть и останутся до полного выполнения Минских соглашений", - добавил он.

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