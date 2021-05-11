Нужно договориться о стратегическом партнерстве с производителями. В Украине должны быть мощности для изготовления COVID-вакцин, - Зеленский
При этом глава МОЗ Максим Степанов предложил приобрести для основных групп риска примерно 2,5 млн доз вакцин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Я хотел бы получить всестороннюю стратегию относительно программы вакцинации в Украине. Речь не только о COVID-19, но и о других необходимых прививках", – сказал Владимир Зеленский, реагируя на это предложение министра.
Президент также настаивает на том, что Украина должна договориться о стратегическом партнерстве с производителями вакцин.
"Чтобы в Украине было расположено производство этих вакцин. Мы должны говорить о комплексном подходе и взаимодействии", – подчеркнул он.
Глава государства особо отметил необходимость иметь соответствующие мощности, чтобы можно было оперативно запустить производство в стране вакцин против коронавируса, если на международном уровне будет принято решение об открытии публичного доступа к формуле вакцины от COVID-19.