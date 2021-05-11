СБУ подтвердила, что проводит обыски в доме Медведчука
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Обыски происходят. Исчерпывающие комментарии по этому поводу будут даны впоследствии", - говорится в соощении.
По информации ZN.UA, Медведчук вместе с семьей живет по улице Монтажников в Киеве пока в основном доме в Пуще-Водице проводят капитальный ремонт.
Источник сообщил, что внешнее оцепление территории обеспечивает спецподразделение СБУ "Альфа". В частности, на соответствующей территории расположены несколько строений, обнесенных одним забором.
Напомним, 2 февраля 2021 года президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
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