Апелляционный суд отменил решение ОАСК о непризнании нового украинского правописания, - замминистра юстиции Коломиец

Шестой апелляционный административный суд 11 мая удовлетворил апелляцию Кабинета министров о решении Окружного административного суда Киева, который признал противоправным постановление правительства о новой редакции украинского правописания.

Об этом сообщил в Телеграм-канале адвокат Ростислав Кравец, информирует Цензор.НЕТ.

Данную информацию изданию hromadske подтвердил также адвокат Дмитрий Ильченко, который является представителем истца по этому делу.

Истцами были общественная организация "Правовое государство" и херсонская школьница. Апелляционную жалобу подало Министерство образования и науки.

Пока мотивировочной части решения нет. Во время заседания представители Кабинета министров настаивали на том, что решение правительства о новом правописания не нарушает право истца.

Данную информацию подтвердила также заместитель министра юстиции Валерия Коломиец, говорится на странице Минюста в Фейсбуке.

"Шестой апелляционный административный суд признал противоправным и упразднил решение ОАСК об отмене нового правописания. То есть, апелляция Кабинета Министров Украины по этому делу полностью удовлетворена. Поэтому, уважаемые учащиеся, студенты, абитуриенты, - можете и дальше учиться и готовиться к экзаменам по правописанию 2019 года. Его нормы были и остаются в силе", - отметила Коломиец.

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Как сообщалось, 28 января Окружной административный суд города Киева отменил постановление Кабмина о новом украинском правописании.