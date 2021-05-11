Сразу 12 аварийных мостов на трассе от Хуста до Буштино ремонтируют в Закарпатской области, - ОГА
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает заместитель главы Закарпатской ОГА Иштван Петрушка.
В пгт Вышково планируют построить новый мост европейского класса через реку Черная Тиса длиной 323,2 метра.
По словам заместителя главы ОГА, дорога Т-07-37, проходящая через область, находится в ужасном состоянии. Из-за большой колейности, ям и разрушений кромки проезжей части, интенсивность движения на дороге достаточно низкая - почти 3 тыс. единиц за сутки.
Ожидается, что после восстановления этот показатель повысится вдвое.
Работы по реконструкции 12 мостов проводит подрядная организация "ПБС" в рамках президентской программы "Большая стройка", стоимость работ - более чем 535 млн грн.
Напомним, заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.