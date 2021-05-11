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У индийского штамма коронавируса обнаружено уже 17 мутаций, - эпидемиолог Виноград

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У индийского штамма коронавируса обнаружено уже 17 мутаций, - эпидемиолог Виноград
Одна из мутаций в так называемом индийском штамме коронавируса обеспечивает выскальзывание инфекции из-под иммунного ответа.

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщила эпидемиолог, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета им. Данила Галицкого, главный специалист Минздрав по специальности "Эпидемиология" Наталья Виноград, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Она отметила, что у индийского штамма зафиксировано всего 17 мутаций, но только 3 из них имеют медицинское значение.

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В частности, две мутации обеспечивают ускоренное проникновение вируса в клетку, что существенно влияет на его контагиозность. "А одна мутация - та, которая обеспечивает выскальзывание из-под иммунного ответа", - сказала эпидемиолог.

По ее словам, при заражении индийским штаммом изначально наблюдается поражение желудочно-кишечного тракта с выраженной интоксикацией и присоединением полиорганной недостаточности.

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Топ комментарии

  • Afanasiy
    Восхісчаюсь єтой жєнсчіной!
    За лічені тижні вона самотужки спромоглась провести такі глибинні наукові досліди стосовно "індійського" штаму. Світоч української науки. Геній вірусологіїї
    Думаю, можна сміливо ставити її в один ряд з Ківою.

    Заслуговує на отримання почесного звання Нобелівського лауреата в галузі проведення пресконференцій.
    Та, спочатку, дайте їй трохи сєльотки,- може вона сама заспокоїться..
  • Підлога Маккартні
    Нужно запретить людям путешествовать. Пусть сидят дома с хештегом: #нехершастать У индийского штамма коронавируса обнаружено уже 17 мутаций, - эпидемиолог Виноград - Цензор.НЕТ 5383
  • aquarius580 459c2008
    И ко всем 17-и нужен отдельный шмурдяк, конечно.
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