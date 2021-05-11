У индийского штамма коронавируса обнаружено уже 17 мутаций, - эпидемиолог Виноград
Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщила эпидемиолог, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета им. Данила Галицкого, главный специалист Минздрав по специальности "Эпидемиология" Наталья Виноград, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Она отметила, что у индийского штамма зафиксировано всего 17 мутаций, но только 3 из них имеют медицинское значение.
В частности, две мутации обеспечивают ускоренное проникновение вируса в клетку, что существенно влияет на его контагиозность. "А одна мутация - та, которая обеспечивает выскальзывание из-под иммунного ответа", - сказала эпидемиолог.
По ее словам, при заражении индийским штаммом изначально наблюдается поражение желудочно-кишечного тракта с выраженной интоксикацией и присоединением полиорганной недостаточности.