Закон о промышленном загрязнении несет угрозу для нацбезопасности Украины, - СНБО

Проект закона о предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающий в результате промышленной деятельности (№4167) является угрозой для экономической безопасности Украины. Его необходимо доработать, привлекая к этому представителя аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Об этом говорится в письме заместителя секретаря СНБО Алексея Соловьева в адрес председателя комитета ВР по вопросам экологической политики и природопользования Олега Бондаренко.

Как сказано в письме, проект закона о промышленном загрязнении в нынешней редакции не учитывает украинские реалии и содержит ряд критически негативных норм, которые содержат потенциальные угрозы для национальной безопасности Украины.

В частности, проектом устанавливается очень короткий период для перехода предприятий к новым экологическим нормам (4 года), в то время, как в ЕС аналогичный переход произошел в течение нескольких десятков лет (в Польше - 20 лет, в Словакии - 17 лет).

"К тому же переход на европейские нормы требует значительных инвестиций в модернизацию, в то время, как в Украине государственная финансовая поддержка не предусмотрена. Учитывая различные технологические уровни украинских и европейских предприятий, установление европейских норм выбросов в столь ограниченные сроки может привести к остановке части предприятий, что негативно скажется на экономическом состоянии Украины", - подчеркивается в письме СНБО.

Также проект, хоть и предусматривает возможность отсрочки перехода на срок до 7 лет, однако только при условии согласования с Министерством окружающей среды. Соответствующий порядок предоставления отсрочки должен быть разработан Кабинетом министров.

"Сейчас процесс предоставления отсрочки не является прогнозируемым для предприятий. А для уменьшения рисков, в него необходимо внести уточнения: в частности, обеспечить возможность применения положений об отсрочке не только при внесении изменений в интегрированное разрешение, но и при получении разрешения впервые. Также важно, чтобы срок отсрочки начинал считаться с момента введения в действие выводов НДТМ (сборник лучших доступных технологий, который сейчас также разрабатывается, - ред.).

"Также необходимо удалить из текста проекта обобщающие понятия "загрязнение" и "высокий уровень защиты" - чтобы устранить основания для чрезмерных дискреционных полномочий должностных лиц", - отмечается в письме.

Заместитель секретаря СНБО подчеркивает: введение последних жестких экологических требований, которые действуют в ЕС, и полное соответствие европейским НДТМ не требуется Соглашением об ассоциации. Страны ЕС устанавливали различные исключения и отклонения от НДТМ, исходя из экономической целесообразности, с учетом состояния промышленности. Поэтому Украина тоже не должна полностью копировать европейские нормативы, устанавливая их безусловную обязательность для украинских предприятий.

"Учитывая вышесказанное, акцентируем, что законопроект №4167 является угрозой для экономической безопасности Украины, несет значительные негативные социальные и экономические последствия, и не может быть поддержан Верховной Радой. В доработанном проекте должна быть учтена специфика украинской экономики, отражен прагматичный подход по переходу, отсутствует жесткая привязка к европейским нормам и предоставлен более прозрачный механизм для получения отступления", - резюмируют в СНБО.

Напомним, ранее Европейская бизнес ассоциация призвала Верховную Раду доработать законопроект №4167, поскольку на его уйдет не менее $10 млрд.

Кроме того, возможность разрешительного органа (Министерства окружающей среды) самостоятельно останавливать или аннулировать интегрированное разрешение без решения суда создает благоприятные предпосылки для коррупции.

В свою очередь заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский заявил, что Украина не должна брать на себя нереалистичные обязательства относительно сроков проведения экомодернизации. Зато власть должна оказать поддержку промышленности, как это делают страны ЕС, и вместе с бизнесом найти источники финансирования экомодернизации.